Два водителя погибли при лобовом столкновении автомобилей в Иркутской области

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МВД РФ по Иркутской области

Два автомобиля столкнулись в Иркутской области, погибли оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

«На улице Лунина села Урик Иркутского района произошло встречное столкновение двух транспортных средств Kia Rio и Toyota Corolla Fielder. В результате инцидента от полученных травм оба водителя скончались на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после аварии медпомощь потребовалась двум взрослым и двум детям, которые ехали в корейской машине. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике четыре человека погибли в автомобиле Lada после лобового столкновения с грузовой машиной.

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