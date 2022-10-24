Полиция задержала подозреваемого в убийстве таксиста на Maybach

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Телеграм-канал «112»

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве водителя такси бизнес-класса и продаже его Maybach, сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемого, 19-летнего Сергея Шелеста, задержали в Краснодарском крае. В ближайшее время его доставят на допрос.

По данным следствия, 17 октября этого года водитель такси вышел из дома, расположенного по улице Митинской в городе Москве, и уехал на автомобиле на поступивший заказ. Поздно вечером он позвонил супруге, после чего перестал выходить на связь, и его местонахождение было неизвестно.

Тело таксиста с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений и других телесных повреждений было обнаружено 23 октября вблизи проезжей части в Сергиевом Посаде.

Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что подозреваемый прокатился на Maybach и убил таксиста. Затем он продал автомобиль, получив 500 тыс. рублей в качестве залога, остальные деньги он должен был получить 24 октября, пообещав передать покупателю все документы на машину Отмечается, что подозреваемый в убийстве оказался сыном священника. У убитого таксиста остались жена и пятимесячная дочь.

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