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ГИБДД Москвы предупредила о рейде в «секретных» округах столицы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Госавтоинспекция объявила, что в субботу, 23 июля, в 20:00 начнется усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения. Закончился мероприятие 24 июля в 23:00.

О том, где именно пройдут рейды, ГИБДД сообщать не стала. В ведомстве лишь отметили, что проверки состоятся на территории тех округов, где чаще всего происходят дорожные аварии с участием нетрезвых водителей.

«Какие это округа, а также о результатах профилактических рейдов расскажем вам в начале следующей недели», — добавили в ведомстве и предложили делиться предположениями о том, где именно пройдут рейды, в комментариях.

Ранее сообщалось, что ГИБДД устроила рейд «Дорхенгер безопасности» в Москве. Также стало известно, где дорожные полицейские проведут массовые проверки на дорогах России.

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