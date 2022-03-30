Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Под Улан-Удэ бывший контрактник напал на воинскую часть 11:18
Олимпийский чемпион ответил на вопрос об альтернативе Вяльбе на посту главы ФЛГР 11:17
Названа причина смерти зрителя на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43

Япония запретила поставлять в Россию автомобили дороже $49 тысяч

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jae C. Hong/AP

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии уточнило, что запрет на экспорт из Японии в Россию предметов роскоши коснется новых и подержанных автомобилей ценой более 6 млн иен ($49,2 тыс. по текущему курсу). Об этом сообщает ТАСС.

Под запрет попали мотоциклы стоимостью выше 600 тыс. иен ($4,9 тыс.), рояли дороже 200 тыс. иен ($1,6 тыс.), снаряжение для занятия дайвингом и лыжным спортом, головные уборы (кроме защитных касок) ценой более 100 тыс. иен ($822).

Япония также запретила экспорт в Россию ноутбуков, алкогольных напитков, табачных изделий, ювелирных изделий, парфюмерии и косметики, которые стоят более 40 тыс. иен ($326).

Ранее сообщалось, что Япония с 5 апреля введет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе премиальных автомобилей и украшений.

Последний по времени пакет санкций Японии против России был введен в пятницу, 25 марта. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил о введении ограничительных мер против еще 25 россиян и 81 организации.

Глава ведомства добавил, что японские власти будут внимательно следить за «побочным влиянием» санкций, введенных Японией против России, на экономику страны и финансовые рынки, а также принимать шаги в координации со странами G7 и международным сообществом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть