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ГИБДД предупредила о массовых проверках на дорогах

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Накануне выходных дней, 26 и 27 февраля, региональные управления Госавтоинспекции рассказали о готовящихся рейдах и массовых проверках водителей. Особое внимание дорожные полицейские уделят проблеме пьяного вождения.

Профилактические мероприятия и сплошные проверки пообещали водителям в Ивановской области, Самарской области, Курской области, Липецкой области, Тверской области, Омской области, Пензенской области, на территории Октябрьского и Ленинского районов Кирова и в Смоленске.

В Красноярке в пятницу вечером в рамках рейда на улицы выйдут 20 дополнительных патрульных автомобилей ДПС. Всего в этот день на дорогах Красноярска и Дивногорска будут работать более 40 экипажей ДПС.

Также массовые проверки запланированы на 25 февраля, 4 и 11 марта на автодороге Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, объявили в ГИБДД ХМАО-Югры.

В Госавтоинспекции Москвы рассказали, что с начала года дорожные полицейские задержали 3907 водителей с признаками опьянения. По статистике столичной ГИБДД, чаще остальных такие нарушения допускают водители в возрасте от 20 до 40 лет.

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