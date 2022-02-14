На «АвтоВАЗе» опровергли завершение выпуска спортивной Lada Vesta

На «АвтоВАЗе» не планируют временное прекращение производства модели Lada Vesta Sport. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал руководитель пресс-службы автопроизводителя Сергей Ильинский.

Информация о будущем модели Lada Vesta Sport появилась в сообществе Kviring Drive в соцсети «ВКонтакте». В публикации говорится о том, что производство спортивной Vesta продлится до апреля этого года, после чего модель вернется на рынок только в 2023-м и будет стоить около 1,7 млн — 2 млн рублей.

Пользователи соцсетей предположили, что прекращение производства Vesta Sport может быть связано со скорым выходом обновленной версии семейства Vesta. На «АвтоВАЗе» эту информацию опровергли, как и то, что в компании планируют начать выпуск новинки уже в феврале 2022 года. Презентация фейслифта Lada Vesta ожидается в первой половине этого года.

Актуальная Lada Vesta Sport выпускается на дочернем предприятии Lada Sport. Она оснащается 16-клапанным 145-сильным двигателем объемом 1,8 л, который сочетается с 5-ступенчатой механикой. Заявленный разгон до «сотни» составляет 9,6 секунды, максимальная скорость — 193 км/ч. Спортивная версия также отличается доработанными узлами, в том числе тормозной системой и подвеской. РРЦ модели начинается от 1 млн 339 тыс. руб., хотя в салонах дилеров цена модели может доходить до 1,8 млн руб.

Ранее на «АвтоВАЗе» подтвердили, что нынешнее поколение семейства автомобилей Lada Granta станет последним.