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В Госдуме предложили рассылать штрафы ГИБДД новыми способами

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, в котором предлагается совершенствовать способ доставки гражданам постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных при помощи камер. О законопроекте рассказал в Telegram-канале один из его авторов, замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Депутаты предлагают дополнить статью 28.6 КоАП нормой, согласно которой в случае возврата отправителю копии постановления на бумажном носителе, направленного по почте (за исключением отказа получателя), информация о вынесении такого постановления должна быть направлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Нилов заявил, что неудачная попытка вручения «письма счастья» — не повод считать адресата уклонистом от уплаты штрафа. «И уж тем более это не основание для судебной тяжбы. Если оповещение или копия постановления о правонарушении вернулись, значит, их нужно вручить другим способом, например, через «Госуслуги», — отметил он.

В числе способов получения постановлений — портал госуслуг и иные «средства информационных технологий», включая телеграммы, факс и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Получение гражданином электронной версии постановления должно фиксироваться.

Принятие законопроекта позволит большему числу водителей отстаивать свои права в условиях роста числа камер фото- видеофиксации, заявили парламентарии. Предполагается, что нормы должны вступить в силу с 1 июня 2023 года.

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