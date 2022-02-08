В Москве произошло массовое ДТП на Рублевском шоссе

На Рублевском шоссе в районе дома 4 рядом со станцией метро «Кунцевская» произошло массовое ДТП. По предварительным данным, в аварию попали шесть автомобилей, сообщает ГИБДД. По информации РИА «Новости», повреждения получили девять машин.

В результате происшествия три человека пострадали, один из них с тяжелыми травмами, передает Госавтоинспекция. По другим данным, пострадало четыре человека, трое зажаты в разбитых машинах. На место ДТП прибыл медицинский вертолет.

Предполагаемым виновником ДТП считается водитель автомобиля Mercedes. Двигаясь в попутном направлении в сторону области, он не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими транспортными средствами.

«На месте дорожной аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. В отношении предполагаемого виновника ДТП будет проведена проверка на состояние опьянения», — написали в ГИБДД и посоветовали автомобилистам выбирать пути объезда.