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ГИБДД Москвы отчиталась о снижении погибших в ДТП в 2021 году

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

По итогам 2021 года число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 5,6%, заявили в столичной Госавтоинспекции.

Всего в прошлом году зарегистрировали почти 8,5 тыс. ДТП, в которых 335 человек погибли и 9,6 тыс. получили ранения различной степени тяжести.

Самыми частыми видами ДТП по итогам 2021 года стали столкновения транспортных средств (3,96 тыс. случаев) и наезды на пешеходов (2,84 тыс. случаев).

Основными нарушениями ПДД, которые стали причиной вреда жизни и здоровью участников дорожного движения, стали несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходных переходов и несоответствие скорости конкретным условиям.

Ранее ГИБДД напомнила об ответственности за чрезмерную тонировку автомобилей и поинтересовалась у водителей, стоит ли запрещать ездить со слишком затемненными стеклами. В ответ большинство пользователей выступили за разрешение езды с тонировкой стекол.

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