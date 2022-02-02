В Узбекистане начали выпускать спортседан Kia K8, которого нет в России

В Узбекистане начались продажи премиального спортседана Kia K8, сообщила пресс-служба марки. Модель представлена в салонах официального дистрибьютора Kia компании Roodell в Ташкенте.

Локальное производство Kia K8 наладили на заводе ADM-Jizzakh в городе Джизак. Планов по выводу К8 на другие рынки СНГ в настоящий момент нет, подчеркнули в компании.

Новинка оснащается двигателем 3,5 GDI, который выдает 300 л.с. и 359 Нм, с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией и передним приводом. На домашнем рынке K8 с таким мотором (самым мощным в линейке) можно заказать с полноприводной трансмиссией.

В Узбекистане автомобиль доступен в единственной комплектации Signature по цене от 639,9 млн сум (около 4,5 млн рублей по текущему курсу). Среди прочего модель оборудована фирменным набором систем безопасности и информационно-развлекательной системой с единым панорамным дисплеем (диагональ каждого экрана — по 12,3 дюйма).

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Седан K8 стал седьмой моделью бренда, представленной в Узбекистане: ранее на рынок вышли кроссоверы Soul, Seltos и Sorento, кроссвэн Carnival, бизнес-седан К5 и спортивный фастбэк Stinger.

В 2021 году Kia K8 стал преемником модели K7 (на ряде рынков был представлен как Kia Cadenza). В гамме корейской марки седан расположен между моделями K5 и K900 (последняя в России скоро будет продаваться под именем K9 после обновления).