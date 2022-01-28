В России стали вдвое реже угонять Toyota Camry и Hyundai Solaris

У моделей Toyota Camry и Hyundai Solaris зафиксировано более чем двукратное снижение угонов по итогам 2021 года. Годом ранее злоумышленники интересовались этими моделями активнее всего, сообщили в «Росгосстрахе».

Тем не менее, обе эти модели вошли в десятку наиболее угоняемых машин по статистике страховой компании. В антирейтинг попали Hyundai Tucson, Kia Sorento, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Lexus RX, Mitsubishi Outlander, Lexus LX, «КамАЗ» и Hyundai Solaris.

Интересующий угонщиков модельный ряд сместился в сторону кроссоверов. В 2020-м десятка антирейтинга выглядела несколько иначе: Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Sorento, Kia Sportage, Hyundai Santa Fe и Kia Rio, «КамАЗ», Hyundai Creta, Kia Optima и Lexus LX.

В целом по стране в 2021-м количество угонов автомобилей, застрахованных в «Росгосстрахе» снизилось на 40% по сравнению с 2020-м. Примечательно, что по моделям Lexus RX и Mitsubishi Outlander зафиксирован рост числа угонов.

В Москве число похищенных автомобилей почти не изменилось, а в Санкт-Петербурге было зафиксировано более чем двукратное снижение страховых случаев. В столице самыми популярными у угонщиков были Toyota Camry и грузовики производства Камского и Горьковского автозаводов. В Санкт-Петербурге преступников интересовали Hyundai Tucson и Santa Fe, Kia Sorento и Sportage, а также Mitsubishi Outlander.

«Большинство автомобилей похищаются с целью изменения маркировочных обозначений и последующей продажи на вторичном рынке — как в России, так и на территории стран СНГ (государств, входящих в ЕАЭС). В нашей стране на вторичном рынке реализуется 70% похищенных транспортных средств, в странах СНГ — около 30%. Часть похищенных автомобилей отправляется на «разбор» с последующей продажей по частям», — рассказали в компании.