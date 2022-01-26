«КамАЗ» собрался выпускать электрокары в Венгрии

Российский автопроизводитель «КамАЗ» собирается наладить выпуск автомобилей с электрическими силовыми установками на территории Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Руководство «КамАЗа» подписало соглашение о намерениях с Министерством инноваций и технологий Венгрии. Сотрудничество поделят на два этапа, первый из которых будет посвящен совместным исследованиям и разработкам, за которым последует запуск производственных мощностей.

К 2025 году планируется производство около 32 тыс. электромобилей в год, а к 2030 году этот показатель увеличится в 10 раз, говорится в сообщении. Какую именно технику с электромоторами собираются выпускать в Венгрии, не уточняется.

Ранее гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин рассказывал, что новый проект легкового электромобиля «Кама» собираются представить в первом квартале 2022 года. Компания ведет работу с потенциальными инвесторами и презентует проект. Для производства «Камы» потребуется отдельный завод. Одним из инвесторов проекта «Кама» стал бизнесмен Рубен Варданян. С Когогиным он вложился примерно в равных долях — по 360 млн рублей. «КамАЗ» тоже рассчитывает войти в этот проект ориентировочно на 25%.