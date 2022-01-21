«Серые» дилеры начали завозить в Россию автомобили, созданные для верхушки ЦК КНР

В Россию привезли роскошный электрический вседорожник Hongqi E-HS9. Корреспондент «Газеты.Ru» заметил машину в Москве у салона фирмы «Тринити Авто», которая специализируется на ввозе премиальных электрокаров в РФ.

Автомобиль выпущен китайской маркой Hongqi, которая больше 60 лет специализируется на производстве автомобилей для государственных партийных чиновников. Дизайн создан под руководством бывшего шеф-дизайнера Rolls-Royce Cars Жиля Тейлора. Габариты электрокара схожи с Mercedes-Benz GLS — в длину он более пяти метров, ширина составляет больше двух метров, а длина колесной базы — 3110 мм. Размерность дисков — 22 дюйма.

В отделке салона E-HS9 использованы кожа «Наппа», дерево ценных пород и полированный алюминий. Автомобиль оборудовали тремя ЖК-дисплеями на передней панели, образующими единый большой экран, автопилотом третьего уровня, проекционным дисплеем на лобовом стекле, системой распознавания лиц и анализа эмоций пассажиров, датчиком нахождения рук водителя на руле и другими функциями.

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В топовой комплектации Hongqi E-HS9 оснащается двумя электромоторами, силовая установка выдает 551 л.с. и 800 Нм, передавая тягу на все колеса, и позволяет разогнаться до 100 км/ч за 4,8 секунды при массе машины в районе трех тонн. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. Аккумулятор емкостью 120 кВт позволяет проехать до 630 км на одном заряде. Такой автомобиль российский дилер оценивает в 13,85 млн рублей.

Если в самой дорогой версии в салоне предусмотрено место для четырех человек, то в начальной комплектации автомобиль с тремя рядами сидений вмещает до шести человек. Силовая установка выдает 435 л.с., запас хода составляет 690 км. В этом исполнении E-HS9 стоит 10,8 млн руб.

Ранее Минпромторг России получил две заявки от компаний, желающих производить электрокары в России: ими оказались кандидат в банкроты и микрофирма, выяснила «Газета.Ru».