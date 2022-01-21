Средняя цена Lada Vesta оказалась выше, чем у Hyundai Solaris

В декабре 2021 года средняя цена отечественной Lada Vesta была выше, чем у корейской модели Hyundai Solaris. Об этом сообщило агентство Russian Automotive Market Research.

Средняя цена Vesta составила 1 млн 76 тыс. 995 руб. Это почти на 8 тыс. рублей больше, чем у Solaris (1 млн 69 тыс. 91 руб.). По итогам прошлого года Vesta заняла первое место по объему продаж на российском авторынке (113,7 тыс. ед.), Solaris стал пятым (61,1 тыс. ед.).

Также специалисты агентства проанализировали динамику средних рекомендованных розничных цен на новые легковые автомобили среди пятерки лидеров рынка.

За один год средняя цена Lada Vesta выросла на 18,1%. Модель Granta в среднем подорожала на 17,7%. У кроссовера Hyundai Creta прибавка составила 15,9%, у Kia Rio — 15,7%, а у Hyundai Solaris — 10,8% (сравнивались цены от декабря 2021-го с последним месяцем 2020-го).

Ранее сообщалось, что очереди за новыми автомобилями в России уже растянулись до 2023 года.