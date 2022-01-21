Грузовик без тормозов устроил ДТП с четырьмя погибшими в Индонезии

Четыре человека погибли и 22 получили ранения в ДТП с контейнеровозом в индонезийском городе Баликпапан, передает The Sun Daily со ссылкой на местную полицию. Грузовик врезался в автомобили и мотоциклы, которые стояли у светофора.

Инцидент произошел утром 21 января. Контейнеровоз был полностью загружен известью, используемой для очистки воды. За рулем грузовика находился 48-летний местный житель. Запись аварии с камеры видеонаблюдения появилась в Сети.

Сообщается, что повреждения получили два пикапа, столько же легковых машин и микроавтобусов, шесть минивэнов и 14 мотоциклов.

Водитель грузовика рассказал, что переключился на пониженную передачу и попытался снизить скорость, но у грузовика не сработали тормоза.

Ранее сообщалось, что в Дагестане водитель автомобиля «ВАЗ-2107» протаранил сотрудника ДПС.