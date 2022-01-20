Неуправляемая маршрутка с 18 пассажирами протаранила пять машин в Омске

В Омске произошло ДТП с маршрутным автобусом и пятью автомобилями. Причиной происшествия называют проблемы с состоянием здоровья у водителя маршрутки, которому резко стало плохо, рассказали в местной в ГИБДД. Момент аварии попал на видео.

В ролике видно, как белая «Газель» выезжает на встречную полосу и сталкивается со стоящим на месте Volkswagen Tiguan, водитель которого собирался поворачивать налево. Следом маршрутка задевает еще три машины (Ford Mondeo, Toyota Land Cruiser и Nissan X-Trail), а потом врезается в припаркованную на противоположной стороне дороги Honda Civic.

Сообщается, что всего в автобусе в момент ДТП было 18 пассажиров. Медицинская помощь понадобилась 50-летнему водителю и 72-летней пассажирке.

Обстоятельства происшествия будет выяснять региональная прокуратура, пишут местные СМИ. Она проверит сведения о том, что причиной аварии послужило состояние здоровья водителя автобуса.