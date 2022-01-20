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Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом в России

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РИА «Новости»

Продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в 2021 году выросли на 5,7% по сравнению с 2020 годом. Средняя цена б/у машины сегмента SUV составила 798 тыс. руб., увеличившись в сравнении с 2020 годом на 22,8%. Об этом рассказали эксперты «Авито Авто» (исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru»), перечислив самые популярные модели на вторичном рынке.

Как и в 2020 году, первую строчку в рейтинге самых востребованных моделей категории SUV с пробегом заняла Lada Niva со средней ценой 185 тыс. руб. (+10,1% за год). Второе место досталось Chevrolet Niva, средняя стоимость которой достигла отметки в 301 тыс. руб. (+11,5%), третья строчка у Renault Duster (745 тыс. руб.; +24,4%).

Toyota RAV4 получил четвертое место (1,34 млн руб.; +30,7%), следом идут Nissan Qashqai (810 тыс. руб.; +24,6%), Nissan X-Trail (960 тыс. руб.; +26,3%) и Volkswagen Tiguan (1,1 млн руб.; +36%). Десятку замкнули Mitsubishi Outlander (1 млн руб.; +31,8%), УАЗ Patriot (450 тыс. руб.; +12,5%) и Toyota Land Cruiser Prado (2,17 млн руб.; +28,4%)

При этом в Архангельской, Вологодской, Самарской, Кировской и Ульяновской области первое место в рейтинге занимает Chevrolet Niva. В Москве и Московской области первую строчку занял Nissan X-Trail, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области лидирует Volkswagen Tiguan.

Ранее сообщалось, что в Японии представили российский автомобиль Vlada 4x4.

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