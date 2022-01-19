Завод UzAuto решил выпускать автомобили без магнитол

Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors объявил, что временно будет выпускать машины без магнитол. Причиной оказался дефицит микрочипов — южнокорейская компания Humax, сертифицированный GM производитель автомагнитол для UzAuto Motors, приостановила поставку на неопределенный срок.

Чтобы избежать увеличения сроков поставок автомобилей, UzAuto Motors приняла решение поставлять машины без магнитол по ранее заключенным договорам с 19 января. Решение касается моделей Chevrolet Lacetti и Cobalt, которые в том числе поставляются в Россию.

Клиентам предлагаются два варианта. Они могут забрать автомобиль без магнитолы и получить возмещение стоимости аудиосистемы. Тем не менее, устанавливать другую все же придется у официального дилера, чтобы не потерять гарантию. Другой вариант — забрать автомобиль без магнитолы и дождаться бесплатного дооснащения, когда UzAuto получит все нужные комплектующие.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер «АвтоВАЗа» Александр Бредихин стал директором по маркетингу UzAuto Motors. Также стало известно, что кроссовер Chevrolet Tracker 2 начнут собирать в Узбекистане с лета 2022 года, привезут в Россию.