Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Призвавший к отставке Джонсона лидер лейбористов тоже устроил вечеринку в разгар... 18:31
Стала известна личность одного из хакеров российской группировки REvil 18:27
Спортивный директор «Спартака» рассказал о будущем Жиго в клубе 18:27
Тело погибшего Егора Просвирнина проверили на содержание алкоголя в крови 18:23
Сеть ресторанов в Британии заменила официантов на роботов-котов 18:22
Российские фигуристы выиграли ритм-танец на чемпионате Европы 18:21
Глава дипломатии ЕС заявил о подготовке новых санкций против России 18:20
Мужчина сжег банк после того, как ему отказали в займе 18:18
Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным 18:03
«Неухоженный»: работники дома престарелых рассказали о состоянии... 17:59

ГИБДД объявила, где проведет рейды по России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Региональные управления ГИБДД объявили о проведении различных мероприятий на дорогах в предстоящие дни. Большинство из них посвящено профилактике нетрезвого вождения.

Мероприятие «Нетрезвый водитель» в ближайшие выходные, 15-16 января, пройдет в районах Республики Мордовия. Сплошные проверки, когда на определенных участках дорог проходят массовые остановки водителей, ГИБДД пообещала также на территории Курганской области, Ивановской области, в Кирове, в Заднепровском районе Смоленска и Сыктывкаре. В ночь на 16 января сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд на пьяных автомобилистов на дорогах Севастополя.

Кроме того, с 17 по 21 января на территории Красногвардейского района Крыма автоинспекторы будут активно следить за соблюдением правил на нерегулируемых пешеходных переходах и остановках общественного транспорта. В Омской области на 17 января назначено мероприятие для профилактики нарушений движения через железнодорожные переезды.

Ранее ГИБДД Москвы отчиталась о задержании пьяных водителей после новогодних праздников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть