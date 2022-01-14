ГИБДД объявила, где проведет рейды по России

Региональные управления ГИБДД объявили о проведении различных мероприятий на дорогах в предстоящие дни. Большинство из них посвящено профилактике нетрезвого вождения.

Мероприятие «Нетрезвый водитель» в ближайшие выходные, 15-16 января, пройдет в районах Республики Мордовия. Сплошные проверки, когда на определенных участках дорог проходят массовые остановки водителей, ГИБДД пообещала также на территории Курганской области, Ивановской области, в Кирове, в Заднепровском районе Смоленска и Сыктывкаре. В ночь на 16 января сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд на пьяных автомобилистов на дорогах Севастополя.

Кроме того, с 17 по 21 января на территории Красногвардейского района Крыма автоинспекторы будут активно следить за соблюдением правил на нерегулируемых пешеходных переходах и остановках общественного транспорта. В Омской области на 17 января назначено мероприятие для профилактики нарушений движения через железнодорожные переезды.

Ранее ГИБДД Москвы отчиталась о задержании пьяных водителей после новогодних праздников.