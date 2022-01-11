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Из Aurus уволился гендиректор

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Генеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов покинул пост по собственному желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Обязанности Ширинова взял на себя Николай Ходосевич, который ранее был исполнительным директором.

Ширинов проработал гендиректором компании Aurus, первого российского производителя серийных люксовых автомобилей 2,5 года. В компании заявили, что он сосредоточится на работе в Ford Sollers и УАЗ, оставаясь их руководителем.

В Aurus не стали исключать, что к руководству компании может присоединиться новый участник, который займется в том числе развитием экспортного направления и экспансией на рынки других стран.

Неофициально об увольнении Ширинова сообщалось еще в начале января. По сведениям портала «Дром», уход гендиректора может быть связан с проблемами с производством автомобилей Aurus Senat, которое запустили в Елабуге 31 мая 2021 года.

«С тех пор производство так и не смогло набрать запланированного темпа, а качество предсерийных экземпляров не соответствует классу автомобилей Aurus. Кроме того, на сегодняшний день Аурус получил всего около 60 предоплаченных заказов, притом что по плану завод в Елабуге должен выдавать более 600 седанов в год», — рассказывали источники. Тогда же сообщалось, что Aurus может перейти под контроль компании «КамАЗ».

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