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Назван самый угоняемый автомобиль в России в 2021 году

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hyundai.ru

Самым угоняемым автомобилем в 2021 году стал корейский кроссовер Hyundai Santa Fe. Доля обращений владельцев машин этой модели по каско в прошлом году составила 12%, говорится в исследовании компании «АльфаСтрахование», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В тройке лидеров также оказались Mitsubishi Outlander (11%) и Kia Rio (10%). Следом расположились еще два представителя марки Kia, Sportage (8%) и Sorento (7%), — эксперты объясняют это массовым спросом россиян на машины корейской марки.

Десятку рейтинга по частоте угонов замкнули Hyundai Tucson, Toyota Camry и Volkswagen Polo (по 5%), а также две Toyota — RAV4 и Land Cruiser Prado (4% и 2% соответственно).

По сравнению с 2020 годом число угонов снизилось на 33%. Тогда самыми угоняемыми автомобилями были Toyota RAV4 с Camry и Kia Sportage с Hyundai Creta.

«Границы многих государств до сих пор закрыты. Это сильно осложняет сбыт краденных автомобилей. Скорее всего, этот же фактор стал главной причиной практически полного отсутствия представителей японского премиум-класса в рейтинге самых угоняемых авто», — объяснили в компании и отметили, что подобная тенденция совпала с внедрением Toyota и Lexus противоугонной технологии с нанесением множества специальных микроточек с PIN-кодом, привязанным к VIN-номеру машины.

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