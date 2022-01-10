В ГИБДД объяснили сбой в работе сайта

В МВД России предупредили о возможных перебоях в работе сервисов ГИБДД из-за обновления программного обеспечения на сайте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что сервисы заработают в обычном режиме уже 11 января.

Ранее сообщалось, что на сайте ГИБДД произошел серьезный сбой. Так, сервис выдает ошибку при попытке проверить дорожные штрафы. Уточняется, что на эту проблему пожаловались автомобилисты из разных регионов страны.

В декабре был также зафиксирован сбой в федеральной системе Госавтоинспекции, который произошел из-за неполадок в работе информационных ресурсов МВД. По этой причине в ГИБДД временно отложили выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей.