Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Молдавии цена на газ превысит показатель декабря 2021 года 15:10
Вице-премьер Украины по НАТО заявила, что ее страна — не Казахстан 15:09
«Газпром» не возобновил продажи газа на своей электронной площадке... 15:08
Жириновский назвал Зюганова «жадным соседом» 15:03
Самедов: странно, если Роналду уйдет из «МЮ», он мог бы красиво закончить карьеру 15:00
В ГИБДД объяснили сбой в работе сайта 14:57
Украине предрекли крах государственности из-за ошибок Киева 14:56
В кабмине Германии оценили требования украинского посла поставить Киеву оружие 14:55
Случайно сданная в комиссионный магазин кошка воссоединилась с хозяевами 14:53
Томми Ли Джонс высказался о сериале об их с Памелой Андерсон интимном видео 14:50

Экс-замглавы дорожной службы Забайкалья обвинили в получении 166 млн руб. взяток

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Бывшему замначальнику филиала Росавтодора в Забайкальском крае Ивану Лисичникову вменяли получение взяток на общую сумму 166 млн рублей и отмывание денежных средств. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.

Следствие установило, что с сентября 2011 года по июль 2018-го Лисичников пользовался должностным положением для систематического получения взяток от представителей коммерческих организаций, которые занимаются содержанием и обустройством автомобильных дорог федерального значения.

Обвиняемый получал взятки деньгами, ценными бумагами и оплатой договоров купли-продажи недвижимого имущества в Сочи, которые оформлялись на его близких родственников. Также отмечается, что в 2018 году Лисичников заставил передать ему треть от уставной доли в одном из обществ с ограниченной ответственностью, занимающимся обустройством дорог — 19 млн рублей. Часть ценных бумаг на сумму около 29 млн руб. экс-замглавы дорожной службы легализовал, купив магазин в Чите.

Лисичникова заключили под стражу, движимое и недвижимое имущество его и родственников на общую сумму свыше 60 млн рублей арестовали, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Ранее сообщалось, что экс-заместителей главы Кузбасса осудили на 6 и 5,5 года за вымогательство акций шахты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть