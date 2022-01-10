Экс-замглавы дорожной службы Забайкалья обвинили в получении 166 млн руб. взяток

Бывшему замначальнику филиала Росавтодора в Забайкальском крае Ивану Лисичникову вменяли получение взяток на общую сумму 166 млн рублей и отмывание денежных средств. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.

Следствие установило, что с сентября 2011 года по июль 2018-го Лисичников пользовался должностным положением для систематического получения взяток от представителей коммерческих организаций, которые занимаются содержанием и обустройством автомобильных дорог федерального значения.

Обвиняемый получал взятки деньгами, ценными бумагами и оплатой договоров купли-продажи недвижимого имущества в Сочи, которые оформлялись на его близких родственников. Также отмечается, что в 2018 году Лисичников заставил передать ему треть от уставной доли в одном из обществ с ограниченной ответственностью, занимающимся обустройством дорог — 19 млн рублей. Часть ценных бумаг на сумму около 29 млн руб. экс-замглавы дорожной службы легализовал, купив магазин в Чите.

Лисичникова заключили под стражу, движимое и недвижимое имущество его и родственников на общую сумму свыше 60 млн рублей арестовали, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Ранее сообщалось, что экс-заместителей главы Кузбасса осудили на 6 и 5,5 года за вымогательство акций шахты.