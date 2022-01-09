В России с начала года выросло число аварий

С начала года в России произошло около 2 тысяч ДТП, в которых погибло более 230 человек. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве полагают, что рост числа аварий связан с ухудшением погодных условий и призывают автомобилистов быть внимательнее и соблюдать безопасность движения на дорогах.

«На мокрой дороге и в гололед увеличивать дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам. Обязательно пользоваться ремнями безопасности. Не допускать ослепления других автомобилистов фарами. Не подавать резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части, так как пешеход может сделать резкое движение и упасть на проезжей части», — напомнили в МЧС.

За указанный период сотрудникам экстренных служб удалось спасти свыше 700 человек.

Сильный снегопад стал причиной сразу пяти массовых ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Столкнулись в общей сложности 118 машин, есть пострадавшие, в том числе дети. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».