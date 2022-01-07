В Казахстане образовались большие очереди на АЗС

В городе Талдыкорган в Алматинской области Казахстана автомобилисты жалуются на дефицит бензина. Со слов местных жителей, топлива на АЗС нет, сообщает »Sputnik Казахстан».

Агентство РИА Новости опубликовало фотографию с одной из автозаправочных станций Талдыкоргана. На снимке запечатлены десятки автомобилей, стоящих в очереди на АЗС.

Автозаправочные станции в казахстанском городе Актау начали отпускать бензин по талонам, сообщал ранее телеканал «Хабар 24». Отмечалось, что автомобилистам приходится часами стоять в огромных пробках к АЗС. Видео с очередями на заправках в Алма-Ате также публиковало RT.

Протесты в Казахстане начались 2 января, их причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными.