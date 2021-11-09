ДТП с пятью машинами в центре Москвы попало на видео

В Москве на улице Земляной Вал произошла авария с участием пяти автомобилей. Несколько полос Садового кольца недоступны для движения. На месте работают оперативные службы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и опубликовала запись с ДТП.

Водитель Kia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машинами Mercedes-Benz, Volkswagen, Haval и МАЗ. По данным ГИБДД, в результате аварии пострадали два человека — водители Kia и Mercedes.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.