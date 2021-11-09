Сотрудников ГИБДД снабдили мини-аппаратами ИВЛ

Госавтоинспекция Красноярского края получила 30 патрульных Hyundai Solaris и рассказала, что входит в список оснащения новых автомобилей ДПС.

Седаны укомплектованы специальными медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Они дополняются спасательным изометрическим покрывалом, бескаркасными медицинскими носилками и аппаратом для проведения искусственного дыхания. Также в перечень вошли средства фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанции и сигнальные громкоговорящие установки.

Новые патрульные машины поступили в регион в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это часть из 2,5 тыс. патрульных седанов, которые осенью подготовили для российской полиции на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Обновленный Hyundai Solaris начали выпускать в России в феврале прошлого года. Сейчас модель стоит от 890 тыс. рублей. Автомобили предлагаются с моторами объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 л.с. и 123 л.с.