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ГИБДД оштрафовала пранкера, который закидал автомобиль яйцами

В Новокузнецке полицейские оштрафовали пранкера за нарушение правил дорожного движения благодаря видео в соцсетях. В ролике пешеход обкидал автомобиль куриными яйцами якобы за то, что водитель не предоставил преимущество на «зебре», сообщили в местной ГИБДД.

Как уточнили в Госавтоинспекции, по поведению пешехода и водителя стало понятно, что все происходящее было постановкой. Полицейские обнаружили двух действующих лиц с видео, которые оказались местными жителями, и доставили в отдел ГИБДД.

«Сначала они отрицали тот факт, что действия на видео были инсценированы, однако позже все же признались в этом и пояснили, что таким образом хотели создать контент для своего канала на популярном видеохостинге», — сообщили в ведомстве.

В отношении 23-летнего пешехода составили протокол и оштрафовали на 1 тыс. рублей за создание помех другим участникам дорожного движения. С блогерами провели профилактическую беседу.

Ранее стали известны страны, где россияне чаще всего становятся виновниками ДТП.

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