Блокпосты в Севастополе не пропустили более 200 автомобилей в первый день работы

В первый день работы блокпостов при въезде в Севастополь в пунктах контроля были остановлены 207 автомобилей. Соответствующая информация размещена на сайте регионального правительства.

Отмечается, что на въезде и выезде из города расположено семь контрольно-пропускных пунктов. Они находятся на повороте с моста на село Вишневое, в селе Андреевка, на выезде из села Орлиного, на автодороге по трассе Ялта-Севастополь, в селе Фронтовом, в районе мыса Сарыч и на 257 км трассы «Таврида». Кроме того, на местном железнодорожном вокзале размещен еще один пункт пропуска. Если у приезжающих не было необходимых свидетельств, они были вынуждены приобрести обратные билеты за свой счет и покинуть город.

«За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, транспортный поток не очень значительный. К проверке документов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом привлечено 200 человек.

Ранее сообщалось, что Севастополь ужесточил правила въезда, с 30 октября по 7 ноября.

«На пунктах контроля необходимо будет предъявить следующие документы: сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании», — приводятся слова заместителя директора департамента общественной безопасности.

Ограничения касаются всех граждан, в том числе жителей Крыма.