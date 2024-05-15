Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал находящихся дома граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной комнате, туалете или кладовой.

Чтобы обезопасить себя на улице, необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место, отметил Гладков.

В ночь на 15 мая силы противовоздушной обороны РФ сбили над Белгородской областью сбили две ракеты Harm, две авиабомбы Hammer, два снаряда «Ольха» и девять беспилотников.

В среду первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали все чаще использовать для ударов по территории России «сложную технику». В первую очередь, считает депутат, это связано с проблемами у ВСУ и с попытками получить больше оружия и средств от западных союзников, «показывая какие-то свои так называемые успехи».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.