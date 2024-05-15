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В «Динамо» заступились за игрока «Рубина», пошутившего про «денежки на карту»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров заступился за игрока «Рубина» Безрукова

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Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров встал на защиту футболиста казанского «Рубина» Руслана Безрукова, который после победы над петербургским «Зенитом» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в шутку попросил «Краснодар» выслать команде деньги на карту. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Он был приглашен на интервью, ему были заданы вопросы — и игрок, находясь в хорошем настроении, пошутил. <...> А когда у нас футболист, уходя с поля после матча и проявляя эмоции, потом за это получает дисквалификацию, возникает двойственная ситуация. Развиваем медийность — чтобы потом за нее же быть наказанными», — заявил Пивоваров.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

«Динамо» и «Зенит» сражаются за чемпионство. За два тура до конца Российской премьер-лиги московский клуб идет на первом месте, имея в активе 53 балла. «Зенит», идущий вторым, уступает на два очка. Замыкает тройку лучших «Краснодар» (50). «Рубин» идет на седьмом месте, набрав 41 балл.

Ранее «Рубин» осудил Безрукова за шутку про деньги.

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