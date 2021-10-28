Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Трамп обвинил Цукерберга во вмешательстве в президентские выборы 18:50
В Молдавии объяснили, почему затянулись переговоры с Россией по газу 18:50
Баскетболиста сборной России обвинили в краже мебели из дома на Рублевке 18:46
Ветеран греческой армии описал сценарий тотальной войны НАТО с Россией 18:42
Ревва рассказал, как ему предложили €100 тыс. за эскорт-услуги 18:42
В Петербурге сотрудники СК изъяли у черного копателя 20 кг тротила 18:34
Следователи выяснили, что взрыв газа в доме в Набережных Челнах был устроен... 18:31
Роналду рассказал, что он и его невеста ждут двойню 18:26
Сыну экс-чиновника из Дагестана отменили приговор по делу об убийстве студентки... 18:23
Тинькофф планирует выпустить дополнительные акции для мотивации персонала 18:21

ГИБДД объявила о проверках в регионах в начале нерабочих дней

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

С наступлением периода нерабочих дней, указ о введении которых подписал президент РФ Владимир Путин, Госавтоинспекция объявила о массовых проверках на дорогах в поисках пьяных водителей.

К примеру, с 29 по 31 октября и с 4 по 7 октября в Брянской области ГИБДД проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Цель мероприятия — недопущение и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, в том числе ранее лишенных прав.

В Пензе и Пензенской области полицейские тоже пообещали проводить рейдовые мероприятия по поиску пьяных автомобилистов. Они запланированы на период с 29 по 31 октября.

В случае коррупционных и других незаконных действий со стороны сотрудников ГИБДД в ведомстве посоветовали водителям снимать автоинспекторов на видео и записывать аудио.

За пьяное вождение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Отказ от медосвидетельствования приравнивается к пьянству за рулем. В случае повторного вождения в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Ранее Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о проверках в нерабочие дни в Москве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть