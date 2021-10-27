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Дрифтер сбил девушку на парковке торгового центра

В Красноуфимске на парковке у торгового центра водитель «ВАЗ-2107» сбил девушку. 18-летний автомобилист получил водительские права месяц назад, рассказали в местной ГИБДД.

Судя по следам от колес, водитель за рулем «Жигулей» уже какое-то время кружился на парковке. В один момент на его траектории оказались два пешехода.

Молодой человек неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, состояние дорожного покрытия и характеристики транспортного средства, говорится в сообщении Госавтоинспекции. Отмечается, что водитель получил удостоверение 25 сентября этого года.

«Это наглядный пример того, чем могут закончиться понты начинающего водителя [...] За свою водительскую карьеру он один раз привлекался к административной ответственности (26 сентября). Как видим, карьера не задалась, и это ли не повод задуматься», — прокомментировали ситуацию в ГИБДД.

Девушка получила повреждения головы и мягких тканей лица, после оказания медпомощи ее направили на амбулаторное лечение.

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