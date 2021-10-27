Названы самые популярные иномарки с пробегом в России

Наибольшим спросом на российском авторынке иномарок с пробегом с июля по сентябрь пользовалась модель Ford Focus, говорится в исследовании «Авито Авто», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru». Средняя цена этого автомобиля в третьем квартале выросла на 2,8% по сравнению со вторым и составила 365 тыс. рублей.

Вторую позицию в рейтинге заняла Hyundai Solaris со средней ценой 610 тыс. руб. (+4,3% за по итогам III квартала). Третье место досталось Kia Rio (620 тыс. руб.; +3,3%). В пятерку вошли Chevrolet Niva (300 тыс. руб.; цена не изменилась) и Volkswagen Polo (595 тыс. руб.; +5,3%).

Следом в рейтинге расположились Renault Logan (285 тыс. руб.; +1,8%), Toyota Camry (1,3 млн руб.; +2,9%) и Opel Astra (380 тыс. руб.; +4,1%), которая заняла восьмое место. Топ-10 замкнули Daewoo Nexia (100 тыс. руб.; +1.0%) и Skoda Octavia (590 тыс. руб.; +3,5%).

В третьем квартале продажи иномарок с пробегом выросли на 6,6% по сравнению с предыдущим кварталом, средняя стоимость автомобилей составила 490 тыс. руб. (на +19,5 к III кварталу 2020 года и +4,3 к II кварталу 2021-го).

Дороже всего б/у иномарки продаются в Хабаровском крае, Москве и Московской области и Республике Дагестан (в среднем от 655 тыс. руб. до 600 тыс. руб.). Активнее всего автомобили перепродают в Дальневосточном и Сибирском федеральном округе.