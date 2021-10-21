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Названы машины с пробегом, которые дорожают сильнее остальных

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В III квартале 2021 года средняя стоимость машин с пробегом премиальных брендов в возрасте до трех лет выросла на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие автомобили стоят в среднем 3,75 млн рублей, говорится в исследовании «Авито Авто», которое поступил в редакцию «Газеты.Ru».

В минувшем квартале продажи таких автомобилей выросли на 11,7% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. При этом динамика вторичного рынка в целом увеличилась не так сильно — на 7%.

Самым востребованным премиальным автомобилем в возрасте до трех лет стал Mercedes Benz E-class. Его средняя цена за год выросла на 27% и сейчас составляет 3,4 млн рублей. Второе место заняла модель BMW 5-series со средней ценой 3,3 млн рублей, тройку замкнул баварский седан BMW 3-series, который в среднем оценивают в 2,9 млн рублей (+59%). Следом в рейтинге расположились Lexus RX (3,9 млн рублей; +22%) и BMW X5 (5,9 млн рублей; +64%).

По данным классифайда, чаще всего премиальные трехлетние авто с пробегом продаются в Москве с Санкт-Петербургом и их областях. В регионах высокий спрос зафиксирован в Новосибирской области, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Дороже всего такие машины продаются в Республике Дагестан, Крыму и Волгоградской области (от 5 до 4 млн рублей), доступнее всего — в Пермском крае и Ростовской области (от 3,5 млн рублей).

Ранее стало известно, что законопроект об отмене обязательного техосмотра рассмотрят в осеннюю сессию — предположительно, он будет принят уже до конца ноября.

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