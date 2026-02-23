Китай обратился к США с требованием по пошлинам

Китай призывает США отменить односторонние пошлины против торговых партнеров и будет внимательно следить за ответными шагами Вашингтона. Об этом заявил представитель Министерства торговли КНР.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные американским президентом Дональдом Трампом. Суд установил, что глава государства превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Представитель китайского Минторга отметил, что Пекин принял решение Верховного суда США во внимание, изучает последствия этого решения. В ведомстве подчеркнули, что КНР выступает против любых форм одностороннего увеличения тарифов, поскольку в «торговой войне нет победителей, а протекционизм ни к чему не приводит»

В Минторге КНР предупредили, что односторонние меры США нарушают как международные торговые правила, так и американское законодательство и не отвечают интересам ни одной из сторон.

Ранее европейский бизнес испугался отмены пошлин Трампа.