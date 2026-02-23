Размер шрифта
Вратарь «ПСЖ» Шевалье может пропустить ЧМ‑2026 из‑за Сафонова

Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за того, что проиграл конкуренцию Сафонову
Rula Rouhana/Reuters

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье может не попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира 2026 года из-за отсутствия игровой практики в клубе. Об этом пишет L'Equipe.

В тренерском штабе Дидье Дешам обеспокоен тем, что Шевалье перестал выходить на поле.

В последних четырех турах Лиги 1 место в воротах парижан занимает россиянин Матвей Сафонов. Если ситуация не изменится, шансы Шевалье на попадание в заявку минимальны. 24‑летний Шевалье в текущем сезоне чемпионата Франции провел 17 матчей и пропустил 13 голов.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды.

Ранее экс-президент «Спартака» заявил, что нельзя определить первого вратаря «ПСЖ».
 
