Молодым россиянам предрекли жизнь с родителями вместо ипотеки

Финансист Селезнев: молодые россияне всю жизнь проживут с родителями без ипотеки
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Молодые россияне могут всю жизнь жить с родителями, не обращаясь за ипотекой на собственное жилье. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Газеты.Ru» Кирилл Селезнев.

«Если в семье один ребенок-наследник, в принципе риски не так уж велики. Как показывает опыт других стран, которые переживают аналогичный демографический спад от Европы до Китая — малочисленная молодежь может всю жизнь жить по квартирам своих родителей, бабушек/дедушек и в будущем стать собственником всей этой недвижимости. Просто потому, что он у них один потомок на два-шесть предков. Проблема в том, что такой формат приводит к расслоению. Реально удобное, современное, качественное жилье в хороших локациях — в дефиците, и за него борются самые успешные в карьере, предприимчивые, обеспеченные люди, то есть меньшинство», — отметил Селезнев.

По его словам, при этом большинство остается в старом и стареющем жилом фонде, которого в избытке и которое продолжает морально устаревать. Его невозможно продать за хорошие деньги и дорого реновировать.

По его словам, финансовых альтернатив ипотеке особо нет. Если хочется иметь свое жилье, и нет никаких активов на продажу, то единственный вариант — это копить на «пресловутый» первый взнос, добавил эксперт. Он рекомендовал перебирать ипотечные программы, сравнивать локации, города и регионы, пробовать инвестировать в ценные бумаги и фонды. Ипотека почти всегда дороже аренды (проценты банку выше, чем расходы на съем жилья), но на каком-то этапе с этим придется смириться и взять кредит на жилье, сказал Селезнев.

«Потому что накопить на 100% стоимости жилья вам вряд ли удастся. Для этого нужно иметь феноменальную силу воли и наращивать сбережения не один десяток лет», — заключил финансист.

Ранее финансист объяснил, почему молодежь считает ипотеку кабалой.
 
