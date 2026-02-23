Назван средний размер пенсии российского генерала

Средний размер пенсии генерал-майора в России в 2025 году по выслуге лет составлял около 75 тыс. рублей, а генерал-майора МВД — порядка 67 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, военные имеют право выйти на пенсию раньше гражданских лиц, поскольку их служба связана с повышенными рисками и особым характером работы. Он отметил, что для военнослужащих допускается смешанный стаж — например, 12,5 года службы и 25 лет общего трудового стажа.

Сафонов добавил, что для сотрудников МВД, Росгвардии и УФСИН действует специальная система пенсионного обеспечения. При выслуге 20 и более лет размер пенсии составляет 50% от денежного довольствия. За каждый последующий год службы сверх 20 лет начисляется дополнительно 3%, однако общий размер выплат не может превышать 85% от суммы денежного довольствия.

Эксперт также уточнил, что при общем трудовом стаже 25 лет и более, из которых не менее 12,5 года приходится на службу, назначается пенсия в размере 50% от денежного довольствия за 25 лет стажа. За каждый год сверх этого срока добавляется еще 1% от указанной суммы.

Ранее в Госдуме предложили повышать зарплаты силовикам два раза в год.