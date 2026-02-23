Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Неловкая пауза повисла после того, как у Кличко спросили о доверии Трампу

Кличко заявил, что пытается доверять Трампу
Alina Smutko/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что не всегда четко понимает посылы президента США Дональда Трампа по поводу мира на Украине. Глава украинской столицы сделал соответствующее заявление в ходе интервью для телеканала Sky News.

Ведущий поинтересовался у Кличко, доверяет ли он американскому лидеру. Однако мэр Киева ответил не сразу, выдержав 13-секундную паузу. В это время он неловко улыбался и несколько раз тяжело вздохнул.

«Я стараюсь ему (Трампу. — «Газета.Ru») доверять, но иногда я не понимаю четко посылы президента [США] по поводу мира на Украине», — в конце концов ответил глава города.

В ноябре прошлого года брат мэра Киева Владимир Кличко дал интервью для газеты Bild. Во время беседы с журналистами он допустил, что западные государства могут забыть об Украине. По мнению бывшего боксера, усилия американского лидера по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом не приведут к желаемому результату.

До этого Виталий Кличко заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется принять непростые решения для завершения вооруженного конфликта.

Ранее Зеленский рассказал, что США хотят урегулировать конфликт на Украине к июню.
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!