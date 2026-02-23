Неловкая пауза повисла после того, как у Кличко спросили о доверии Трампу

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что не всегда четко понимает посылы президента США Дональда Трампа по поводу мира на Украине. Глава украинской столицы сделал соответствующее заявление в ходе интервью для телеканала Sky News.

Ведущий поинтересовался у Кличко, доверяет ли он американскому лидеру. Однако мэр Киева ответил не сразу, выдержав 13-секундную паузу. В это время он неловко улыбался и несколько раз тяжело вздохнул.

«Я стараюсь ему (Трампу. — «Газета.Ru») доверять, но иногда я не понимаю четко посылы президента [США] по поводу мира на Украине», — в конце концов ответил глава города.

В ноябре прошлого года брат мэра Киева Владимир Кличко дал интервью для газеты Bild. Во время беседы с журналистами он допустил, что западные государства могут забыть об Украине. По мнению бывшего боксера, усилия американского лидера по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом не приведут к желаемому результату.

До этого Виталий Кличко заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется принять непростые решения для завершения вооруженного конфликта.

Ранее Зеленский рассказал, что США хотят урегулировать конфликт на Украине к июню.