В ООН призвали прислушаться к требованиям России в украинском конфликте

Норвежский профессор Дизен призвал Запад учесть требования РФ в конфликте
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Странам Запада следует прислушаться к требованиям России в конфликте на Украине, если не хотят ее уничтожения. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, выступая перед Совбезом ООН, передает РИА Новости.

Эксперт заявил, что страны-члены НАТО перешли красную линию, втянув Украину в орбиту альянса и превратив ее в прифронтовое государство против России.

По словам Дизена, даже сейчас, когда Украина находится на грани полного уничтожения, и европейские государства могут оказаться в состоянии прямой войны с Россией, на Западе нет никакого желания признать, что у этой страны есть законные основания для беспокойства о собственной безопасности.

Профессор напомнил, что он более 20 лет предупреждал о конфликте, который сейчас весь мир наблюдает на Украине. Все это время Дизен говорил, что украинское государство может исчезнуть, а сам конфликт может спровоцировать прямую войну между НАТО и Россией. При таком стечении обстоятельств, по мнению эксперта, победителей не будет.

Ранее профессор Дизен заявил, что Украину готовят к «унизительному поражению» в конфликте с Россией.
 
