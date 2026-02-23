Размер шрифта
Побывавший 11 раз в зоне СВО актер «Глухаря» о ранении: «Две мины разорвались»

Актер Олег Протасов признался, что получил осколочное ранение от мины на СВО
Актер и шансонье Олег Протасов признался на программе «Звезды сошлись» рассказал в программе «Звезды сошлись», что совершил 11 поездок в зону боевых действий, где давал свои выступления.

Первая поездка состоялась 15 апреля 2022 года, но тогда Протасов выступал в госпитале. Все последующие визиты были за линией фронта. Во время одной из таких поездок артист получил осколочное ранение.

«Это случилось ночью. После концерта мы легли спать, это было с 18 на 19 июля. Вдруг две мины разорвались неподалеку», — вспомнил он.

Взрывная волна выбила стекла, а один из осколков попал ему в руку. Артист подчеркнул, что ему повезло: осколок не задел жизненно важные органы, поскольку он прикрыл голову рукой во время сна.

Олег Протасов — заслуженный артист РФ, поэт и исполнитель русского шансона, режиссер и актер. Он известен благодаря ролям в криминальных и детективных сериалах — в том числе Протасов сыграл майора Шверника в «Зоне», Чугурова в «Бумере: Фильм второй», Андрея Чигарева в «Глухаре».

Ранее СМИ сообщили, что Земфира (признана в РФ иностранным агентом) переехала из Парижа в Лондон из-за роста преступности во Франции.
 
