Губерниев предрек возвращение россиян на следующую Олимпиаду с флагом

Губерниев: вернемся на Олимпиаду большой командой с флагом и всех победим

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале предрек участие российских спортсменов в следующей Олимпиаде с национальных флагом и гимном.

«Наши спортсмены приняли участие в церемонии закрытия Игр в Италии! Вернемся большой командой с флагом, гимном и всех победим!» — написал Губерниев.

23 февраля завершилась церемония закрытия зимней Олимпиады-2026. Она получила название «Красота в действии» и прошла на древнеримском стадионе Arena di Verona. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Итогом мероприятия стала передача олимпийской эстафеты Французским Альпам, где в 2030 году пройдут следующие зимние Игры. Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, приняли участие в церемонии закрытия. Среди участников — ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль — единственную награду россиян на Играх, фигуристка Аделия Петросян, а также лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, чьи старты завершились в последний день соревнований.

Ранее комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Никиты Филиппова.