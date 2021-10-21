Завершены тесты быстрейшей версии самого маленького спорткара Porsche

Финальные испытания самой мощной и быстрой модификации своего «младшего» спорткара Cayman 718, которая получит обозначение GT4 RS, провела компания Porsche. Об этом пишет РБК.

Купе проехало 20,6-километровый круг на «Северной петле» Нюрбургринга за 7 минут и 4,511 сек. Это на 23,6 сек. быстрее максимального результата классического Cayman 718 GT4.

Пилотом выступил Йорг Бергмайстер. До этого он свыше 500 часов работал над испытаниями и настройками будущего спорткара. Бергмайстер назвал 718 Cayman GT4 RS одним из самых послушных в управлении автомобилей, на которых ему приходилось ездить.

Купе достанется модернизированный 4 -литровый атмосферный оппозитный шестицилинлровый двигатель, который на варианте Cayman GT4 развивает 420 лошадиных сил. Его должны увеличить, по предварительным данным, до 510 лошадиных сил. Двигатель будет работать вместе с «роботом» PDK с двумя сцеплениями, который передает тягу на задние колеса.

Ранее сообщалось, что мужчина закрыл собой спорткар от града и попал на видео.