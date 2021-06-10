Американцы разочаровались скоростным тоннелем Маска для Tesla
Антон Демидов
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Американские транспортные эксперты подвергли критике скоростной туннель в Лас-Вегасе протяженность в 4 км, который открыла компания американского предпринимателя Илона Маска The Boring Company. Об этом сообщает NBC News.
По информации канала, у тоннеля были обнаружены изъяны, которые не позволяют решить проблемы с городскими пробками.
Так, в ходе его тестирования в Лас-Вегасе автомобилисты указали, что им не удавалось нормально разгоняться и они постоянно подпирали друг друга. При по заявлению The Boring Company, туннели Маска предназначены для электромобилей Tesla, некоторые модели которых разгоняются до 320 км в час.
Эксперты негативно высказались о новом туннеле из-за его низкой пропускной способности и больших затрат на возведение.