В Дагестане КамАЗ столкнулся с четырьмя машинами

В Карабудахкентском районе Дагестана КамАЗ столкнулся с четырьмя легковыми машинами. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД региона.

«На 841-м километре автодороги «Кавказ» 28-летний водитель » КамАЗа» из-за несоблюдения дистанции столкнулся с двигающимся впереди автомобилем «ВАЗ-2107» ... и ещё тремя автомобилями», – говорится в сообщении.

Из-за столкновения умерли две женщины, еще три человека, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в больницу.

Ранее в Башкирии на трассе столкнулись 19 машин.