В массовое ДТП в Москве попали пять автомобилей

В Москве произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает ЦОДД.

Отмечается, что инцидент произошел на Ленинском проспекте около д.8. В результате произошедшего один из автомобилей вылетел на тротуар.

«Движение в сторону области ограничено, есть затруднения. Объезжайте!» — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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