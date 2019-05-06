В массовое ДТП в Москве попали пять автомобилей
В Москве произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает ЦОДД.
Отмечается, что инцидент произошел на Ленинском проспекте около д.8. В результате произошедшего один из автомобилей вылетел на тротуар.
«Движение в сторону области ограничено, есть затруднения. Объезжайте!» — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up.
Ленинский проспект, в районе д.8 ДТП с 5 авто. Одна машина от удара вылетела на тротуар. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Движение в сторону области ограничено, есть затруднения. Объезжайте! pic.twitter.com/YUgL2my2jK— ЦОДД (@gucodd) 6 мая 2019 г.