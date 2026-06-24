Привязал жену за ноги к машине и потащил: что произошло на российских дорогах за сутки

Блогер-каскадер разбил желтый Ferrari и едва не въехал в людей в Ростове-на-Дону, ревнивец под Оренбургом привязал жену за ноги к автомобилю и поехал, «Газель» сбила водителя на МКАД в поле зрения камер видеонаблюдения, а в Приморье подростка увезли в реанимацию после попытки отсосать бензин из бака мопеда. Об этих и других происшествиях на российских дорогах — в материале «Газеты.Ru».

Погром, драка и нападение на жену

В поселке Акбулак Оренбургской области мужчина, заподозривший жену в супружеской измене, жестоко избил ее и протащил на тросе за автомобилем. Об этом накануне сообщило областное управление МВД.

«На уговоры жены прекратить не реагировал, вытащил ее за ноги из автомобиля, стал душить, избивать руками, а потом достал из багажника автомобильный трос, один конец которого привязал к машине, а второй — привязал к ногам жены, после чего протащил ее волоком по земле около 8 метров. Женщине удалось вырваться и обратиться за помощью», — отмечается в сообщении полиции.

А под Санкт-Петербургом полуголый мужчина из-за ссоры с возлюбленной разгромил подъезд жилого дома и припаркованные автомобили. Инцидент произошел в Кудрово.

Как сообщил Telegram-канал Mash на Мойке, дебошир ночью в течение продолжительного времени с криками ломился в квартиру женщины. Затем он повредил ограждение во дворе, разбил зеркало в лифте, сломал почтовые ящики и разгромил несколько автомобилей.

«Также он грозился сжечь квартиру подружки и завалить какого-то мужчину, говорят местные», — отмечает Mash на Мойке.

Во Владивостоке, между тем, несколько человек устроили драку прямо на проезжей части.

На размещенных в сети кадрах с потасовкой видно, как один из дерущихся головой ударился о припаркованный минивэн в момент, когда пытался убежать от оппонента, вооруженного битой. За участниками конфликта последовали женщины, которые безуспешно пытались разнять драку.

Разбитые Ferrari в Москве и Ростове

Известный блогер и каскадер Евгений Чеботарев в Ростове-на-Дону попал в ДТП и разбил суперкар Ferrari F8 Tributo Spider. Об этом сообщило издание Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По его информации, навстречу суперкару под управлением Чеботарева выехал легковой автомобиль. Каскадер попытался увернуться и выехал на тротуар через бордюр. В результате аварии у Ferrari оказалось вырвано заднее колесо.

«Чеботарев задел легковушку Opel, которая выехала ему навстречу, и чуть не вылетел в прохожих. Спорткар врезался в бордюр и остановился в паре метров от двух мужчин», — отмечается в сообщении.

Сам Чеботарев сообщил в соцсетях, что водитель Opel выехал на встречную полосу, уточняет «Коммерсантъ-Ростов».

Стоимость аналогичных суперкаров в России, согласно объявлениям в классифайдах, составляет 28–36 млн рублей в зависимости от года выпуска, пробега и состояния.

В октябре 2025 года Чеботарев уже попадал в ДТП за рулем другого суперкара — McLaren. Он врезался в отбойник трассы на мокрой дороге. А в 2023-м году каскадер за рулем внедорожника «Нива» упал с высоты 4-го этажа, пытаясь перепрыгнуть с одного здания на другое.

Еще два дорогостоящих автомобиля премиум-класса столкнулись рядом с Домом Правительства в центре Москвы. В аварию попали кроссовер Ferrari Purosangue и седан BMW 7 Series. По предварительной информации, Ferrari резко пошел на разворот и в него врезался BMW. Машины получили механические повреждения.

Отравление бензином, пожар и смертельные ДТП

В Приморском крае 16-летний подросток попал в реанимацию с отравлением после того, как пытался отсосать бензин из топливного бака мопеда. Перед этим он ремонтировал технику в гараже. Пострадавшего доставили в больницу через 3,5 часа после случившегося в тяжелом состоянии, врачи оказали ему необходимую помощь.

Тем временем на МКАД произошло смертельное ДТП: на запись камеры видеонаблюдения попало, как фургон сбил водителя неисправной машины, который остановился на проезжей части и вышел из салона. Наезд произошел после того, как мужчина присел у заднего колеса. Затем фургон врезался в отбойник на обочине трассы. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Другое ДТП с трагическими последствиями произошло в Саратовской области, где автомобиль Hyundai лоб в лоб столкнулся с большегрузом. Фура после удара выехала с проезжей части в поле и остановилась. Для извлечения тел из легковой машины спасателям пришлось применить гидравлические ножницы.

А в Кургане на видео попал автомобиль, который загорелся после ДТП. В этот момент в салоне находился водитель. Он успел выбежать наружу после того, как из-под капота начало вырываться пламя. Затем ему на помощь подоспел очевидец с огнетушителем.

Камнепад и хищница у трассы

В Дагестане очевидцы сняли зрелищное видео с камнепадом, который накрыл горную дорогу. Инцидент произошел в Унцукульском районе, на 43-м километре автодороги «Буйнакск — Гимры — Чирката».

За несколько минут до обрушения огромного куска скалы на дорожное полотно скатилось несколько крупных камней. Автомобилисты пытались их убрать, чтобы освободить проезд. В этот момент произошло повторное обрушение. По информации Telegram-канала Baza, при обвале никто не пострадал. При этом отлетевшие камни повредили автомобили.

Тем временем на Дальнем Востоке дикие животные продолжают появляться вблизи автомобильных дорог. Так, в Хабаровском крае рысь начала регулярно выходить на обочину трассы Лидога — Ванино.

«Машин она не боится — спокойно нежится на солнце. Водители такой релакс не поддерживают: гонят кошку домой, в лес. Та ненадолго уходит, но в теплые деньки возвращается на любимое место», — отмечается в публикации Telegram-канала Amur Mash.