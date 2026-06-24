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Российский блогер-каскадер попал в ДТП на Ferrari

SHOT: блогер-каскадер Евгений Чеботарев попал в ДТП на Ferrari в Ростове
Telegram-канал «SHOT»

Блогер-каскадер Евгений Чеботарев ночью попал в ДТП на своем спорткаре Ferrari F8 Tributo Spider в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, авария произошла на центральной улице города. Автомобиль Чеботарева вылетел на бордюр после того, как навстречу ему выехала легковушка. В результате ДТП у дорогостоящей иномарки вырвало заднее колесо.

«Предварительно, серьезно никто не пострадал», — сказано в сообщении.

5 октября 2025 года Чеботарев разбил спорткар McLaren в Ростове. Его гоночную машину занесло на мокрой трассе, а затем она въехала в отбойник.

По данным Telegram-канала Baza, за неделю до ДТП на приборной панели автомобиля блогера отображалось предупреждение о неисправности пневматической системы тормозов. В результате аварии у машины повреждены капот и кузов, выбито колесо и разбита фара.

Ранее блогер обматерил полицейских в Иркутске за то, что его заставили снять тонировку с авто.

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