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Автомобили

У Дома Правительства РФ в Москве разбились две иномарки премиум-класса

Shot: Ferrari и BMW общей стоимостью 75 млн рублей столкнулись у Дома Правительства в Москве
Telegram-канал «SHOT»

В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух дорогостоящих автомобилей. Об этом сообщает Telegram-кнал Shot. Уточняется, что рядом находится Дом Правительства РФ.

«На Смоленской набережной столкнулись Ferrari Purosangue (≈₽60 млн) и BMW 7 (≈₽15 млн). Водитель первого авто стал резко разворачиваться прямо через направляющий островок, по которому сзади уже мчался бумер. Оба нарушителя вылетели на встречку», — сообщает канал.

В дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет. Транспортным средствам причинены механические повреждения. Обстоятельства инцидента, степень вины участников и точный размер материального ущерба устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее под Оренбургом ревнивец привязал жену за ноги к машине и протащил по дороге.

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